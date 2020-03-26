Меру пресечения экс-министру иностранных дел Кожаре суд будет избирать в пятницу

Судебное заседание отложено на 27 марта на 11:30.

Шевченковский районный суд Киева отложил на 27 марта заседание по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей экс-министра иностранных дел Леонид Кожары, который подозревается в умышленном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что в связи с удовлетворением ряда ходатайств сторон, с целью соблюдения их прав, в частности стороны защиты на детальное и всестороннее ознакомление с материалами ходатайство о применении меры пресечения, дальнейшее судебное рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожара отложено на 27 марта на 11:30 ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", генерального директора холдинга Atlantic Group Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области. Об инциденте в полицию сообщила хозяйка дома.

Сначала в полиции заявили, что мужчина покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «самоубийство».

22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 УК.

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции. Прокурор просит суд применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.