Министр иностранных дел Люксембурга посетит Украину 25-26 июня

17:43, 24 июня 2015
Политика
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Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Алссельборн посетит Украину 25-26 июня.

25-26 июня Украину посетит будущий председатель Совета ЕС

Об этом сегодня на брифинге сказал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что целью визита в Украину будет обсуждение ситуации на Донбассе и принятие совместных инициатив в рамках международных организаций.

Во время визита стороны обсудят важные вопросы повестки дня Украина-ЕС, учитывая председательство Люксембурга в Совете ЕС с 1 июля 2015 года.

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