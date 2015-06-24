Министр иностранных дел Люксембурга посетит Украину 25-26 июня
17:43, 24 июня 2015Политика
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Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Алссельборн посетит Украину 25-26 июня.
25-26 июня Украину посетит будущий председатель Совета ЕС
Об этом сегодня на брифинге сказал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Дипломат отметил, что целью визита в Украину будет обсуждение ситуации на Донбассе и принятие совместных инициатив в рамках международных организаций.
Во время визита стороны обсудят важные вопросы повестки дня Украина-ЕС, учитывая председательство Люксембурга в Совете ЕС с 1 июля 2015 года.
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