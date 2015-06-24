Арьев: Россия хочет подсунуть "троянского коня" в виде разрушенного Донбасса с промытыми пропагандой мозгами
Председатель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев считает, что сейчас нужно отделить оккупированные территории на востоке Украины от остального государства.
Так стоит сделать «на то время, пока они сами не поймут, куда они хотят», – сказал он в интервью Радіо Свобода.
«Если мы сейчас будем реинтегрировать в нынешнем состоянии Донецкую область и Луганскую область, то рухнет вся Украина», – считает Арьев.
По его словам, чем-то, увы, приходится жертвовать.
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«Инфраструктура разрушена, огромное количество населения настроено враждебно в отношении Украины. И российский план сейчас – подсунуть нам «троянского коня» в виде разрушенного Донбасса с мозгами, промытыми российской пропагандой», – говорит Владимир Арьев.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко напомнил, каких сфер не коснется децентрализация: вопросы безопасности, общественного порядка, внешних отношений будут отнесены исключительно к компетенции государственной власти.
«Не будет разрешена ни одна федерализация. И вопрос обороны государства, вопросы безопасности, общественного порядка, внешних отношений, ключевые вопросы, которые держат целостность и вертикаль власти в государстве, будут отнесены исключительно к компетенции государственной власти», - сказал Порошенко.