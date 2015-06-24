Арьев: Россия хочет подсунуть "троянского коня" в виде разрушенного Донбасса с промытыми пропагандой мозгами

Так стоит сделать «на то время, пока они сами не поймут, куда они хотят», – сказал он в интервью Радіо Свобода.

«Если мы сейчас будем реинтегрировать в нынешнем состоянии Донецкую область и Луганскую область, то рухнет вся Украина», – считает Арьев.

По его словам, чем-то, увы, приходится жертвовать.

Читайте такжеВ России не могут помешать притоку российских "добровольцев" на Донбасс - Совбез РФ

«Инфраструктура разрушена, огромное количество населения настроено враждебно в отношении Украины. И российский план сейчас – подсунуть нам «троянского коня» в виде разрушенного Донбасса с мозгами, промытыми российской пропагандой», – говорит Владимир Арьев.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко напомнил, каких сфер не коснется децентрализация: вопросы безопасности, общественного порядка, внешних отношений будут отнесены исключительно к компетенции государственной власти.

«Не будет разрешена ни одна федерализация. И вопрос обороны государства, вопросы безопасности, общественного порядка, внешних отношений, ключевые вопросы, которые держат целостность и вертикаль власти в государстве, будут отнесены исключительно к компетенции государственной власти», - сказал Порошенко.