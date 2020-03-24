20 миллионов гривень, квартира в США и племенной конь: экс-министр финансов Маркарова подала декларацию
Бывший министр Финансов Оксана Маркарова и ее муж Даниил Волынец владеют большим количеством недвижимости и держат на банковских счетах более 20 млн гривень.
Читайте такжеЖурналисты выяснили, что премьер-министр Гончарук не выполнил из своих обещаний (видео)
Об этом свидетельствует декларация Маркаровой, обнародованная в реестре декларации НАПК. В частности, Маркарова владеет квартирой в Киеве площадью в 95 квадратных метров. Ее муж Даниил Волынец владеет квартирой во Львове на 98 квадратов, земельным участком и "гаражом с жилыми комнатами" на Львовщине и целым рядом земельных участков и домов в Киевской области (Ворзель / Ирпень). Общая площадь земельных участков Волынца на Киевщине превышает 17 тыс. кв. м.
Кроме того, Волынец владеет квартирой в США на 278 квадратов.
У мужа Маркаровой есть два элитных автомобиля: Мерседес CL500 2007 года выпуска и Тойота Хайландер 2015 года выпуска. Маркарова в декларации указала право пользования «Тойотой» мужа.
Маркарова обладает, помимо прочего, племенным конем, ювелирными изделиями (в частности - Патек Филипп, Тиффани) и произведениями искусства.
Супруги владеют корпоративными правами в ряде компаний (ТАМ Архитекта; Зенит ЛТД; Престиж-информ; Транскон; Фрегат; Аншлаг) и выступают бенефициарами в Аккордбанке, «Трансконе», «Архитекте» и БЦ «Нивки».
За 2019 год Маркарова и Волынец задекларировали следующие доходы:
690 тыс. гривень – зарплата Маркаровой в Минфине;
1 млн гривень – проценты Маркаровой от Аккордбанку;
840 тыс. гривень – доход Волынца от предоставления имущества в аренду;
3,1 млн гривень - процентный доход Волынца в Аккордбанке;
1 млн гривень - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (Маркарова);
25,3 млн гривень - доход от отчуждения недвижимого имущества (Волынец);
7,5 млн гривень - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (Волынец);
1,6 млн гривень - зарплата, гонорары (Волынец);
163 тыс. гривень - пенсия (Волынец).
На банковских счетах супругов размещено 80 тысяч долларов и более 20 млн грн.
У Маркаровой также задекларирован кредит в 200 тысяч гривень.
Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина.
5 марта Оксана Маркарова представила нового министра финансов Игоря Уманского.