20 миллионов гривень, квартира в США и племенной конь: экс-министр финансов Маркарова подала декларацию

Супруги держат в банках более 20 млн гривен и 80 тысяч долларов.

Бывший министр Финансов Оксана Маркарова и ее муж Даниил Волынец владеют большим количеством недвижимости и держат на банковских счетах более 20 млн гривень.

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Об этом свидетельствует декларация Маркаровой, обнародованная в реестре декларации НАПК. В частности, Маркарова владеет квартирой в Киеве площадью в 95 квадратных метров. Ее муж Даниил Волынец владеет квартирой во Львове на 98 квадратов, земельным участком и "гаражом с жилыми комнатами" на Львовщине и целым рядом земельных участков и домов в Киевской области (Ворзель / Ирпень). Общая площадь земельных участков Волынца на Киевщине превышает 17 тыс. кв. м.

Кроме того, Волынец владеет квартирой в США на 278 квадратов.

У мужа Маркаровой есть два элитных автомобиля: Мерседес CL500 2007 года выпуска и Тойота Хайландер 2015 года выпуска. Маркарова в декларации указала право пользования «Тойотой» мужа.

Маркарова обладает, помимо прочего, племенным конем, ювелирными изделиями (в частности - Патек Филипп, Тиффани) и произведениями искусства.

Супруги владеют корпоративными правами в ряде компаний (ТАМ Архитекта; Зенит ЛТД; Престиж-информ; Транскон; Фрегат; Аншлаг) и выступают бенефициарами в Аккордбанке, «Трансконе», «Архитекте» и БЦ «Нивки».

За 2019 год Маркарова и Волынец задекларировали следующие доходы:

690 тыс. гривень – зарплата Маркаровой в Минфине;

1 млн гривень – проценты Маркаровой от Аккордбанку;

840 тыс. гривень – доход Волынца от предоставления имущества в аренду;

3,1 млн гривень - процентный доход Волынца в Аккордбанке;

1 млн гривень - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (Маркарова);

25,3 млн гривень - доход от отчуждения недвижимого имущества (Волынец);

7,5 млн гривень - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (Волынец);

1,6 млн гривень - зарплата, гонорары (Волынец);

163 тыс. гривень - пенсия (Волынец).

На банковских счетах супругов размещено 80 тысяч долларов и более 20 млн грн.

У Маркаровой также задекларирован кредит в 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина.

5 марта Оксана Маркарова представила нового министра финансов Игоря Уманского.