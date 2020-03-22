Шмыгаль просит председателей ОГА и городских голов привлекать бизнес к закупке необходимой для преодоления Covid-19 медицинской базы

Премьер также призвал не допустить коррупционных действий и злоупотреблений при закупке средств, необходимых для противодействия распространению коронавируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к председателям облгосадминистаций и городским головам с призывом привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.

Об этом Шмыгаль заявил во время совещания у президента Украины с региональными менеджерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер отметил, что самые большие бюджеты в регионах для борьбы с угрозой Covid-19 там, где объединили поступления из областного и местного бюджетов, а также привлекли большой бизнес.

«Мы, правительство, работаем 24/7. Ежедневно у нас происходят встречи, такие как с представителями G7, китайского правительства, МВФ и др. Наши международные и европейские партнеры поддерживают нас. В некоторых ситуациях мы реагируем на вызовы быстрее, чем другие», - сказал Шмыгаль.

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По его словам, проводится мониторинг заболеваемости и потребностей государственных учреждений на основе информации из местных больниц.

«Он поможет справедливо распределять ресурсы, грамотно прогнозировать и делать заказ в будущем», - отметил премьер.

Он также призвал не допустить коррупционных действий и злоупотреблений при закупке средств, необходимых для противодействия распространению коронавируса, и отметил, что планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с этой инфекцией и её последствиями в Украине.

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