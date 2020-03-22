Завтра нардепы планируют потренироваться голосовать по видеосвязи

Речь идет об удаленном голосовании с помощью планшетов.

Завтра народные депутаты Украины планируют протестировать возможность удаленного голосования.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Она отметила, что это связано с проектом закона об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (№3250).

"Мы сначала, прежде чем выносить его на рассмотрение комитета, или, тем более, в зал, хотим выяснить, насколько это все реалистично с технической точки зрения. Мы определили, я думаю, должно быть не менее 20 депутатов, чтобы они с планшетов подключились и по видеосвязи (протестировали)", - пояснила депутат.

Кравчук напомнила, что депутатам ранее были выданы планшеты для электронного формата работы: "У каждого есть своя подпись, она закреплена персонально только за депутатом".

По ее словам, в рамках голосования по видеосвязи каждый депутат должен будет подтвердить свою личность и во время самого голосования не нажимать на какие-то кнопки, а сказать словами, что он подтверждает свое решение.

"Насколько я поняла, в зале все равно должны находиться спикер парламента, первый вице-спикер – как минимум. И члены Счетной комиссии", - рассказала Кравчук и добавила, что процесс такого голосования получается очень длинным.

На уточнение, есть ли технические возможности сделать онлайн-связь на такое большое количество людей, она ответила, что этим вопросом занимается председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Он там с Майкрософт связывался. Я так понимаю, что должен через майкрософтовский софт сделать, попробовать, по крайней мере", - сказала Кравчук.

Она отметила, что законопроект №3250 - для особых случаев: "Если мы просто физически или по количеству больных не сможем собраться, или если большая часть будет на самоизоляции из-за контакта с больным. То есть, это такой перестраховочный вариант, чтобы Верховная Рада не утратила вообще свою функциональность".

Кроме того, рассказала депутат, рассматривался даже вариант голосования депутатов на большом открытом пространстве, например, на стадионе: "Когда можно сделать большой промежуток между депутатами. Они бы голосовали руками, и это все бы считалось. Но если бы там были дополнительные средства защиты".

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (№3250).

Автором документа является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.