Путин не объявит в 2015 году о своем решении пойти на президентские выборы - Иванов

Об этом в интервью Financial Times заявил глава администрации президента РФ Сергей Иванов, передает РИА Новости.

"Я считаю, вполне хорошо зная Владимира Владимировича, что, если он вновь выставит свою кандидатуру, он не объявит этого в текущем году. И зачем объявлять?" — заявил Иванов, при этом добавил, что не обсуждал этот вопрос с Путиным.

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Ранее Иванов отмечал, что Путин имеет конституционное право снова выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2018 году, а также подчеркивал, что не видит смысла в проведении досрочных выборов президента.