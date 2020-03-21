Тотальный карантин: Аваков анонсировал ужесточение ограничений в ближайшие дни

Аваков будет настаивать на введение полного карантина в Украине.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина.

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, ужесточение мер планируется в ближайшие дни.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни - это продиктовано необходимостью. Это нужно делать", - написал Аваков.

Также глава МВД заявил, что будет настаивать на введении тотального полного карантина в стране.

"Тотальный полный карантин - моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти. На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности. …Остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине… О убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем", - сообщил Аваков.

Кроме этого он отметил на необходимости мобилизации ресурсов предприятий для производства медицинских препаратов и оборудования.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 марта в Украине подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом. Из них 3 - летальных. Эпицентром Covid-19 в Украине является Черновицкая область - там на сегодня 25 случаев заболевания.