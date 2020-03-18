Чрезвычайное положение на Киевщине, надбавки врачам и дополнительные пошлины на импорт из РФ: основные решения сегодняшнего заседания Кабмина

Впервые за полгода члены правительства собрались на открытое заседание, чтобы принять решения относительно противодействия коронавирусу в Украине.

На сегодняшнем заседании Кабинет министров принял ряд решений относительно противодействия распространению коронавируса в Украине.

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В частности члены правительства решили выделить из Резервного фонда для МВД дополнительно 70 млн грн на обеспечение средствами индивидуальной защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Нацполиции, Нацгвардии.

Согласно решению медицинских сотрудников обеспечат дополнительными выплатами (до 200% зарплаты), которые привлечены к мероприятиям по противодействию коронавирусной инфекции.

Также Кабмин постановил направить в Раду законопроект относительно обеспечения бесперебойного питания военнослужащих ВСУ - внести изменения в госбюджет по финансированию, продлить срок действия некоторых договоров за 2019 год.

Кроме этого, чиновники приняли решение ввести дополнительные пошлины на импорт из РФ электроэнергии и всех типов угля, кроме антрацитового;

По решению правительства в Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации. Такие решения уже приняты по Черновицкой и Житомирской областях, на очереди Киев.

Не применять до конца карантина и 30 дней после его завершения мер административного воздействия в отношении мигрантов, которые по уважительным причинам не смогли покинуть территорию Украины.

Временно прекратить работу контрольных пунктов пропуска на границе с АР Крым, за исключением ситуаций гуманитарного характера по решению председателя Пограничной службы.

Также правительство решило изменить Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства (увеличивается сумма максимального кредита с 1,5 до 2 млн грн расширяется функционал и круг субъектов предпринимательства).