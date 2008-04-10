Тимошенко: Вы же знаете, что через парламент аукцион не пройдет

Кабинет министров утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов с учетом рекомендаций Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании Кабмина. За такое решение проголосовало 9 членом правительства, воздержались – 8. Так, воздержались при принятии решения министр юстиции Николай ОНИЩУК, министр семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК.

Также Кабмин принял решение рекомендовать Министерству юстиции подготовить законопроект о ликвидации коллизии в законодательстве, касающийся установления порядка проведения аукционов о продаже земель несельскохозяйственного назначения.

Как сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, фактически за основу взято постановление от 22 февраля, которое было единогласно принято правительством и завизировано Министерством юстиции и которое изменено с учетом предложений Президента. В частности, внесены изменения в земельный кодекс о том, что порядок проведения аукционов определяется не законодательством, а Кабинетом Министров.

Принято «постановление, действовавшее до момента его отмены… Мы в него вносим замечания Александра ШЛАПАКА об улучшении этого постановления, причем учитываем все те предложения, за исключением того, которое дает лазейку уклоняться от проведения аукционов для бизнес-структур. И мы даем протокольное поручение министру юстиции в законе, который сегодня есть, ликвидировать коллизии, которые практически создают определенный хаос в законодательстве», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В ходе обсуждения вопроса министр юстиции Н.ОНИЩУК высказался против принятия постановления, которое бы позволяло устанавливать порядок проведения земельных аукционов, поскольку такой порядок, согласно ст. 135 Земельного кодекса, должен устанавливаться законом. Он подчеркнул, что февральское постановление было завизировано министром юстиции именно с таким замечанием и предложил одобрить проект постановления, рассматриваемый сегодня, как проект закона и неотложно направить его в ВР.

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ также высказался за то, чтобы кроме постановления правительства, разработать аналогичный законопроект.

За разработку законопроекта о порядке проведения аукционов высказался и министр семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО.

В ответ на его мнение Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Вы же знаете, что через парламент аукцион не пройдет».

В свою очередь министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО внес предложение принять постановление и разработать изменения к земельному кодексу.

Напомним, 22 февраля Кабинет министров принял постановление №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов». Документом, в частности, утвержден Порядок проведения земельных аукционов (пункт 1). Этим Порядком определена процедура подготовки, организации и проведения земельных аукционов для продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или права на их аренду, кроме земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, отмечается в Указе.

7 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие положения постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов». Глава государства, в частности, указывал, что согласно Конституции Украины Кабинет министров не обладает полномочиями по утвеждению порядка проведения земельных аукционов.

Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности вышеназванного постановления Кабмина.

9 апреля на заседании Кабмина премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено в Конституционном Суде доказывать конституционность своего постановления о порядке проведения аукционов по продаже и передаче в аренду земель несельскохозяйственного назначения.