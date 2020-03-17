Зеленский призвал Раду назначить генпрокурором Венедиктову
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора, заявив, что впервые на эту должность претендует женщина, но войдет в историю как она профессиональный и результативный человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады.
Читайте такжеДепутаты решили до 3 апреля собираться на заседания только по решению Согласительного совета
«Учитывая ситуацию, которая есть в нашем государстве, необходимость обеспечения бесперебойной и высокопрофессиональной работы всех органов государственной власти, особенно правоохранительных органов, мною было инициировано рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на назначение генерального прокурора Украины», - заявил он, добавив, что внес на рассмотрение парламента представление на назначение Венедиктовой на должность генпрокурора.
«Ирина Валентиновна не нуждается в особом представлении – известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом народный депутат, сейчас исполняет обязанности руководителя ГБР», - отметил он.
Президент выразил убеждение, что «прежде всего, профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции в этой системе и эффективное расследование громких уголовных дел.
«Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может быть женщина, но мне кажется, что в историю она прежде всего войдет как профессиональный и результативный человек. Прошу поддержать», - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, 16 марта в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.