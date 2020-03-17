Зеленский призвал Раду назначить генпрокурором Венедиктову

Президент выразил убеждение, что прежде всего профессиональные и моральные качества Венедиктовой позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции в этой системе и эффективное расследование громких уголовных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора, заявив, что впервые на эту должность претендует женщина, но войдет в историю как она профессиональный и результативный человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады.

Читайте такжеДепутаты решили до 3 апреля собираться на заседания только по решению Согласительного совета

«Учитывая ситуацию, которая есть в нашем государстве, необходимость обеспечения бесперебойной и высокопрофессиональной работы всех органов государственной власти, особенно правоохранительных органов, мною было инициировано рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на назначение генерального прокурора Украины», - заявил он, добавив, что внес на рассмотрение парламента представление на назначение Венедиктовой на должность генпрокурора.

«Ирина Валентиновна не нуждается в особом представлении – известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом народный депутат, сейчас исполняет обязанности руководителя ГБР», - отметил он.

Президент выразил убеждение, что «прежде всего, профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции в этой системе и эффективное расследование громких уголовных дел.

«Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может быть женщина, но мне кажется, что в историю она прежде всего войдет как профессиональный и результативный человек. Прошу поддержать», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.