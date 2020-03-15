Больного Яценюка заметили возле больницы – у политика заявили, что вирусы тут ни при чем

Пресс-служба Яценюка призвала не распространять панику и домыслы относительно состояния его здоровья.

Обращение бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в частную больницу не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания.

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Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо на своей странице в Facebook, комментируя информацию о том, что Яценюк якобы в обессиленном состоянии с маской на лице обратился в одну из частных клиник.

«Просьба не распространять панику и домыслы. В сетях появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он действительно был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания», - написала она.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской частной больнице. Яценюку помогали идти к входной двери, придерживая под руки. Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 15 марта в мире зафиксировано 156 399 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 – более чем на 10 тысяч больше, чем за предыдущие сутки. 73 968 человек выздоровели, а 5833 – умерли.

Больше всего от вируса пострадали Китай (80 995 случаев), Италия (21 157 случаев) и Иран (12 729). В Италии за сутки зафиксировано более 3 тысяч новых случаев заболевания.