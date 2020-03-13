"Большой шаг в сторону хотелок РФ": Климкин рассказал, что означает подписанный с боевиками в Минске документ

Пойдет ли все по российскому сценарию - зависит от президента Зеленского, считает экс-глава МИД.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал документ, подписанный участниками Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе - боевиками "ЛДНР".

"Во-первых, это очень большой шаг в сторону России и ее "хотелок". Текст написан так, что формально-юридическое признание там отсутствует, но фактически это признание субъектности оккупационных администраций. Именно так это сейчас разгоняет Россия, но, что гораздо важнее, именно так это воспринято многими на Западе. Кто бы Вам что не говорил, но до этого в юридическом поле Украины единственной легитимной властью на тех территориях была и остается та, что выбрана в 2010 году. Из этого мы всегда выходили", - написал экс-чиновник.

Также Климкин отмечает, что де-факто так называемый "совет", созданный по итогам переговоров, становится формальным органом. Также это, по его мнению, создает и укрепляет логику "внутреннего конфликта" в Украине, а РФ отводит роль посредника - как Германии и Франции.

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"Ну и в-четвертых, кто будет мешать России "положить" ТКГ и оставить реально работающей только эту "раду"? Ответ очевиден. А главное скажите мне, какова добавленная стоимость для Украины от создания этой структуры? Для России - очевидна. Что эта структура может делать лучше, чем предыдущая? Правильно - ничего, кроме как вести прямые переговоры, ну пусть это и называется консультациями", - считает экс-глава МИД.

Климкин прогнозирует, что Германия и Франция не будут противоречить этому, "потому что им полезно, чтобы мы взяли проблему Донбасса на себя".

"Означает ли это, что теперь все пойдет исключительно по российскому сценарию? Это вопрос на самом деле ключевой и зависит от Владимира Зеленского. Достижение договоренностей - это одно, а их исполнение - другое. Договоренности и их выполнение - две, как говорят в Одессе, большие разницы", - резюмировал дипломат.

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Как сообщал УНИАН, на заседании Трехсторонней контактной группы с участием председателя ОПУ Андрея Ермака и заместителя главы Администрации Путина Дмитрия Козака было принято решение о создании в составе группы консультативного совета по политическим вопросам.

Сегодня несколько народных депутатов из партии "Слуга народа" выступили с совместным заявлением о необходимости соблюдения принципиальных позиций в переговорах с Российской Федерацией.