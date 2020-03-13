"Срочная самоизоляция": нардеп Ткаченко выступает за закрытие границ из-за коронавируса

Самоизоляция — единственный эффективный и, что немаловажно, общедоступный способ остановить пандемию, отметил нардеп.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко выступает за закрытие границ в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook. "На сегодня я не вижу альтернативы, кроме закрытия границ. Только так мы сможем не допустить распространения вируса. Надеюсь, это решение будет принято сегодня на заседании СНБО", - говорится в его сообщении.

Ткаченко подчеркнул, что опыт стран, оказавшихся в эпицентре пандемии, доказывает — каждый день имеет значение.

"Мы должны начинать уже сегодня. А не когда размах распространения вируса станет необратимым", - отметил депутат.

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Скептикам он рекомендует посмотреть на опыт Тайваня, который расположен всего в 80 милях от материкового Китая. Всего за месяц с начала эпидемии власти страны разработали и внедрили список по меньшей мере из 124 мер.

"Это - аналитика больших данных, мобильные технологии, проактивное тестирование, контроль границ, активный поиск заболевших...", - добавил нардеп.

Ткаченко считает, что Украина должна действовать по их примеру:

— внедрить жесткий контроль границ страны;

— инициировать активный поиск случаев заболевания;

— карантин для всех, кто демонстрирует симптомы вируса;

— обеспечить больницы необходимыми ресурсами для оперативного реагирования на распространение болезни;

— провести национальную образовательную кампанию для борьбы с паникой и дезинформацией.

"Самоизоляция — единственный эффективный и, что немаловажно, общедоступный способ остановить пандемию. Максимум людей должны оставаться дома. Это касается даже стран, где не зафиксированы масштабные вспышки вируса. Например, сегодня границы для иностранцев закрыла Словакия. А тем, кто все еще сомневается, хочу напомнить: еще три недели назад Италия также жила обычной жизнью", - подытожил народный избранник.