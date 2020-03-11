Министры отказались от премий до конца года - Шмыгаль

У министров остается зарплата, которая не должна превышать пяти средних заработных плат, и надбавки, определенные законом.

Министры отказались от получения премий до конца этого года, дальше этот вопрос будет решаться по результатам работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства.

Читайте такжеНардеп Ионушас ушел от вопроса, переговаривали ли с ним в должности генпрокурора

"Вопрос ключевой, которого ожидали, - это политическое решение, но оно важное, - министры отказались от своих премий до конца года, и приняли решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы по году, и тогда мы будем сообща, в общественной дискуссии принимать решение, заслужили ли министры и политики премирования", - сказал премьер.

По его словам, у министров остается заработная плата, которая не должна превышать пяти средних заработных плат, и надбавки, определенные законом.

Как сообщал УНИАН, 15 января Кабинет министров Украины установил новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников