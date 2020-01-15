Кабмин установил новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников

Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не в коэффициентах, как это было раньше.

Кабинет министров Украины установил новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

«Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников», - отметил депутат.

По его словам, в частности, устанавливается новый минимальный размер должностного оклада два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4 тыс. 204 грн).

«Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не в коэффициентах, как это было в 2019 году. Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО будет иметь должностной на уровне 37 тыс. 800 грн, а уровня министерств и ЦОИВ 33 тыс. 600 грн)», - пояснил Гончаренко.

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Также, как сообщил народный депутат, документом предлагается, что «первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться: надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - министром, в размере до 200 процентов должностного оклада; премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) согласно их личного вклада в общие результаты работы в размере до 200 процентов должностного оклада».

Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение о ежемесячном официальном обнародовании доходов министров и их заместителей.