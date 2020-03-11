Адвокат потерпевших по делу МН17: Путин дал разрешение на использование "Бука", мы услышим его фамилию в суде

Потерпевшие требуют 330 миллионов долларов компенсации от России.

На суде в Нидерландах в деле катастрофы МН17 должно прозвучать имя президента РФ Владимира Путина и приближенных к нему человек.

Такое мнение в интервью DW.com высказал адвокат Джерри Скиннер, который подал от имени 40 семей родственников жертв МН17 иск в Европейский суд по правам человека против России и ее президента Владимира Путина.

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Он отметил, что такое оружие как установка «Бук», из которого был сбит самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию России без разрешения чиновников.

«Вероятно, мы услышим (в суде – ред.) фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путина. Не думаю, что мы узнаем много. Но по моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционировано на самом высоком уровне. Все произошло именно так, как это произошло. Именно потому, что господин Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью», – отметил Скиннер.

Параллельно с судебным процессом в Нидерландах, который начался в понедельник, 9 марта, по обвинению трех россиян и одного украинца в сбитии самолета рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом, адвокат Джерри Скиннер подал от имени 40 семей родственников жертв иск в Европейский суд по правам человека против России и ее президента Владимира Путина. Потерпевшие требуют 330 миллионов долларов компенсации от России. Скиннер известен тем, что в свое время добился выплаты правительством Ливии компенсации за подрыв самолета в небе над шотландским Локерби.