В "Слуге народа" оценили возможность проведения внеочередного заседания Рады на следующей неделе

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" предполагает, что заседание может быть посвящено кадровым вопросам и законодательным инициативам.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что пока никто не инициировал проведение внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно информации о якобы возможном проведении внеочередного заседания парламента 18 марта, Корниенко сказал: "Возможно, будет... Если речь о кадровых назначениях в условиях того, что надо усилить экономический блок, то, возможно, на следующей неделе будет кадровое пленарное".

Корниенко не исключил, что на таком заседании могут рассматриваться и неотложные законодательные инициативы.

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Так, по его словам, 18 марта "теоретически" может быть внеочередное пленарное заседание.

"Его пока никто не инициировал. Его может инициировать или президент, или мы. Мы пока подписи не собирали, у нас нет такого понимания, у нас нет информации относительно кандидатуры", - сказал депутат.

Он выразил мнение, что 13 марта будет понимание относительно возможного проведения внеочередного заседания.

Как известно, следующая неделя является пленарной для Верховной Рады. В среду, 18 марта, должно состояться плановое утреннее заседание парламента, которое заканчивается в 14:00.