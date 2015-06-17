Лубкивский: голосование по отставке Наливайченко будет сложным тестом для депутатов

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Лубкивский отметил, что Наливайченко никогда не держался за должность, однако писать заявление об отставке также не будет, несмотря на попытки «ходоков» склонить его к этому.

Читайте такжеКличко: "УДАР" не будет голосовать за отставку Наливайченко «Завтрашнее голосование будет сложным тестом для народных депутатов Украины, поскольку, на самом деле, не в Наливайченко дело…», - говорится в сообщении.

Шановні друзі,Завтра може бути останній день перебування Валентина Наливайченка на посаді Голови Служби Безпеки Україн... Posted by Markian Lubkivskyi on Wednesday, June 17, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, по словам председателя фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрий Луценко, президент Украины Петр Порошенко в среду внесет в парламент представление об увольнении председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.