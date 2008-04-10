Эксперт считает, что оппоненты Черновецкого используют админресурс

Главные оппоненты мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО используют админресурс высшего уровня, при этом центром давления постепенно становится Кабинет министров, который, похоже, превращается в избирательный штаб БЮТ, заявляет эксперт Центра исследования проблем гражданского общества Александр ЯРОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил журналистам, что в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию поступили уже около 120 заявок на регистрацию кандидатами в мэры Киева.

Среди кандидатов есть два человека с фамилией ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в том числе нынешний мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. "Кроме того, в списке есть также три человека по фамилии ОМЕЛЬЧЕНКО, один из которых – бывший мэр Александр ОМЕЛЬЧЕНКО”, - заметил эксперт.

Из этого он сделал вывод, что „похоже, эти выборы пройдут под знаком клонов. Сама ситуация с выдвижением двойников – давно „обкатанный” и известный прием. С помощью внесения в списки „клонов” происходит оттягивание у конкурентов части голосов избирателей”.

„Но это не единственная технология, которая применяется на перевыборах Киевского городского председателя, - отметил А.ЯРОШЕНКО. - Создается впечатление, что главные оппоненты действующего мэра, используют админресурс высшего уровня. При этом центром давления постепенно становится Кабинет министров, который, похоже, превращается в избирательный штаб БЮТ”.

Как пример эксперт напомнил и заседание Кабмина по киевскому земельному вопросу, и приказ Госказначейству блокировать доплаты киевлянам из городской казны. „И само решение о досрочных выборах мэра, принятое в Верховной Раде, по сути является давлением на власть Киева”, - добавил А.ЯРОШЕНКО.