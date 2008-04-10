Эксперт считает, что оппоненты Черновецкого используют админресурс
Ярошенко указывает на БЮТ
Главные оппоненты мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО используют админресурс высшего уровня, при этом центром давления постепенно становится Кабинет министров, который, похоже, превращается в избирательный штаб БЮТ, заявляет эксперт Центра исследования проблем гражданского общества Александр ЯРОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил журналистам, что в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию поступили уже около 120 заявок на регистрацию кандидатами в мэры Киева.
Среди кандидатов есть два человека с фамилией ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в том числе нынешний мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. "Кроме того, в списке есть также три человека по фамилии ОМЕЛЬЧЕНКО, один из которых – бывший мэр Александр ОМЕЛЬЧЕНКО”, - заметил эксперт.
Из этого он сделал вывод, что „похоже, эти выборы пройдут под знаком клонов. Сама ситуация с выдвижением двойников – давно „обкатанный” и известный прием. С помощью внесения в списки „клонов” происходит оттягивание у конкурентов части голосов избирателей”.
„Но это не единственная технология, которая применяется на перевыборах Киевского городского председателя, - отметил А.ЯРОШЕНКО. - Создается впечатление, что главные оппоненты действующего мэра, используют админресурс высшего уровня. При этом центром давления постепенно становится Кабинет министров, который, похоже, превращается в избирательный штаб БЮТ”.
Как пример эксперт напомнил и заседание Кабмина по киевскому земельному вопросу, и приказ Госказначейству блокировать доплаты киевлянам из городской казны. „И само решение о досрочных выборах мэра, принятое в Верховной Раде, по сути является давлением на власть Киева”, - добавил А.ЯРОШЕНКО.