СДПУ(о) будет искать управу на Ющенко в Карпачевой, ПАСЕ и, возможно, в суде

В Социал-демократической партии Украины (объединенной) считают незаконным письменное обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к Кабинету министров с требованием уволить госслужащих, приближенных к СДПУ(о) и КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель СДПУ(о) Юрий ЗАГОРОДНИЙ.

«Фактически Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает к безосновательному увольнению этих лиц с должностей, что является нарушением Конституции Украины, закона Украины о государственной службе, а в действиях Президента Украины можно усмотреть составы преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины», - заявил Ю.ЗАГОРОДНИЙ.

По его словам, письмо Президента Украины от 3 апреля представляет собой форму давления на премьер-министра Украины с целью вынудить ее принять политически выгодное для главы государства решение.

Ю.ЗАГОРОДНИЙ сообщил, что политбюро СДПУ(о) направило обращение на этот счет в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, к украинским и международным правозащитным организациям и общественности, в котором, в частности, обращается внимание, что сегодня в Украине цинично нарушаются права человека, а Президент грубо игнорирует демократические и правовые нормы. СДПУ(о) также направила письмо Уполномоченному ВРУ по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ с просьбой рассмотреть эту ситуацию.

«Считаем, что требования Виктора ЮЩЕНКО, Виктора БАЛОГИ об увольнении бывших членов СДПУ(о) являются незаконными, поскольку прямо нарушают нормы статьи 24 Конституции Украины, статьи 4 Закона Украины «О государственной службе», статью 22 Кодекса законов Украины «О труде», - отмечается в письме к Н.КАРПАЧЕВОЙ.

Ю.ЗАГОРОДНИЙ отметил, что согласно законодательству Украины, в таких действиях Президента имеются признаки преступлений, которых достаточно для возбуждения уголовных дел. Ю.ЗАГОРОДНИЙ отметил, что часть из названных в письме людей не являются членами СДПУ(о), а некоторые никогда не были членами партии.

«А формулировки «приближенные к кому-то» - не ноу-хау юридического мнения руководителя нашего государства», - сказал он.

По словам Ю.ЗАГОРОДНЕГО, исходя из этого, можно ставить вопрос об освобождении от занимаемых должностей Виктора БАЛОГИ, Петра ПОРОШЕНКО и Александра ЗИНЧЕНКО, которые в свое время были членами СДПУ(о).

Ю.ЗАГОРОДНИЙ также сообщил, что после встречи с Н.КАРПАЧЕВОЙ партия определит свои последующие шаги. При этом он не исключил обращения в суд. «Я думаю, что у нас будет обращение в суд. Думаю, что другие политические силы или представители, чьи фамилии были названы, также будут обращаться в судебные инстанции дать оценку действиям Президента», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме к Ю.ТИМОШЕНКО выразил надежду на принятие Кабинетом министров ответственного решения относительно последующего пребывания ряда лиц на правительственных должностях.

В частности, речь шла о первом заместителе министра регионального развития и строительства Украины Алексее ИЩЕНКО (бывший заместитель Виктора МЕДВЕДЧУКА в Администрации Президента Леонида КУЧМЫ), заместителе председателя Государственной таможенной службы Тарасе КОЗАКЕ, первом заместителе председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Александре ПАРШИНЕ, руководителе Госкомархива Ольге ГИНЗБУРГ (представительница КПУ), а также советнике премьер-министра Украины Александре ЗАДОРОЖНЕМ.

В свою очередь, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя требования Президента, заявила, что при назначениях на правительственные должности руководствуется профессиональной подготовкой людей.