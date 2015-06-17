У Наливайченко объяснили, почему не предотвратили побег Клюева

Об этом он заявил в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает 112.ua.

"Для того чтобы задержать народного депутата, сняли неприкосновенность... Надо было дать согласие Верховной Рады на задержание. Представления не было, но при чем здесь Служба безопасности? (...) Я должен отвечать за свое ведомство и также за те подразделения, которые я курирую", - заявил Артюхов.

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По его словам, для задержания Клюева нужно иметь правовые основания.

"Надо задействовать наружное наблюдение, нужно провести комплекс оперативно-технических мероприятий для того, чтобы контролировать человека", - резюмировал Артюхов.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Клюев, которого накануне лишили неприкосновенности, не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

3 июня парламент лишил внефракционного народного депутата Клюева депутатской неприкосновенности и дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

При этом от групп "Возрождение" и "Воля народа" не проголосовал ни один депутат, от "Оппозиционного блока" только один депутат поддержал это решение.

Стоит отметить, в тот же день Клюев пытался вылететь в Вену, однако сотрудники пограничной службы в аэропорту "Борисполь" запретили народному депутату покинуть территорию Украины.

Ранее Шокин заявлял, что Клюев объявлен в международный розыск.

Кроме того Генеральный прокурор Украины Шокин обратился к Верховной Раде Украины с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Клюева.