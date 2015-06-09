Депутат Клюев объявлен в международный розыск - Шокин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный прокурор Виктор Шокин.

Он отметил, что не знает, где находится Клюев, и подчеркнул, что сейчас Клюев разыскивается в Украине, а также объявлен в международный розыск.

"Где Клюев - я не знаю. Он действительно объявлен в розыск. Розыск выполняет СБУ. Розыск международный", - заявил Шокин.

Генпрокурор также напомнил, что Клюев предпринимал попытку выезда из Украины, которая была пресечена. "Адвокат его сейчас утверждает, что он находится в Украине. Где-то лечится в Украине", - сказал он.

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В свою очередь, Министерстве внутренних дел Украины уточняют, что народный депутат Украины Сергей Клюев пока объявлен во внутригосударственный розыск, а не в международный.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Сейчас, насколько я понимаю, он объявлен во внутриукраинский розыск", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада дала согласие на привлечение народного депутата Сергея Клюева к уголовной ответственности. А 8 июня стало известно, что Клюев по поручению Генеральной прокуратуры объявлен в розыск Службой безопасности Украины, а МВД разместило об этом информацию на своем сайте.