Пограничники не выпустили Клюева из Украины

Сотрудники погранслужбы в аэропорту Борисполь запретили народному депутату Сергею Клюеву вылететь в Вену.

Об этом сообщает Левый Берег со ссылкой на пресс-службу политика.

«Незаконный запрет на выезд из страны лишил меня права защиты и возможности донести свою позицию в официальные органы ЕС по поводу моего преследования в Украине», - заявил нардеп.

«Вся страна была свидетелем принятия политически мотивированного, но абсолютно незаконного и необоснованного решения Верховной Рады о даче согласия на привлечение меня к уголовной ответственности. Сразу после этого, без каких либо правовых оснований, власть ограничивает мне свободу перемещения».

По его словам, пограничники в аэропорту Борисполь без объяснения причин запретили ему отправиться в Вену (Австрия).

Читайте такжеРада предоставила ГПУ "карт-бланш" на проведение следствия в отношении Клюева – депутатДепутат заявил, что хотел вылететь в Вену для встречи со своими адвокатами, а также хотел дать официальные пояснения чиновникам ЕС в преддверии рассмотрения 5 июня в Брюсселе вопроса о продлении введенных против Клюева санкций Евросоюза.

При этом он отметил, что будет и впредь являться по всем вызовам Генеральной прокуратуры или других органов Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент лишил внефракционного народного депутата Сергея Клюева депутатской неприкосновенности и дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности.