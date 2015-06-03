Верховная Рада сняла с Клюева неприкосновенность

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 287 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

При этом от групп “Возрождение” и “Воля народа” не проголосовал ни один депутат, от “Оппозиционного блока” только один депутат поддержал это решение.

Во время обсуждения этого вопроса, комментируя полученные следствием доказательства против Клюева, и.о. генерального прокурора Украины Владимир Гузырь заявил: «Доказательства свидетельствуют о том, что в период 2007 года братья Клюевы, которые владели австрийской фирмой, путем обмана и злоупотребляя доверием, завладели акциями завода - открытого акционерного общества «Завод полупроводников».

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«Это произошло в 2007 году. Затем под деятельность этой структуры был создан ряд финансовых сделок, вследствие чего эта структура оказалась неплатежеспособной, завод имеется в виду. Получил 250 млн евро из государственного банка в кредиты, проценты были погашены, а это около 200 млн грн, из защищенных статей бюджета, в результате манипуляций соответствующими структурами Кабинета министров, а известно, что Андрей Петрович (Клюев - УНИАН) был первым вице-премьером», - сказал Гузырь.

Таким образом, отметил он, речь идет о 190-й статье Уголовного кодекса (мошенничество) и статье 191 (завладение бюджетными средствами).