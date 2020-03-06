Обязанности генпрокурора исполняет Чумак

5 марта Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

После увольнения Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины его обязанности исполняет заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

Соответствующая информация содержится на сайте ведомства.

Читайте такжеПервый заместитель Рябошапки пос в отставку, а Офис генпрокурора получил временного руководителя - СМИ

«Исполняющий обязанности генерального прокурора - Чумак Виктор Васильевич», - говорится на сайте Офиса генпрокурора в разделе «руководство».

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что первый заместитель генпрокурора Виталий Касько подал в отставку 5 марта, и на то время генпрокурор Руслан Рябошапка подписал соответствующий документ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия Рябошапке. За это решение проголосовали 263 народных депутатов.