Волошина изолировали, подозревают контакт с больным коронавирусом - депутат

Решение в отношении депутата ОПЗЖ приняли только после вмешательства спикера Рады и секретаря СНБО.

Депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олега Волошина изолировали из-за возможного контакта с больным коронавирусом французским парламентарием.

Об этом в Facebook сообщила депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар.

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По ее словам, такое решение в отношении депутата ОПЗЖ приняли только после вмешательства спикера Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова.

Сейчас политика проверяют, контактировал ли он с французским коллегой Жаном-Люком Рейтцером, который оказался в реанимации с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Напомним, о встрече Волошина и Рейтцера сегодня сообщили журналисты. Как стало известно, у украинского депутата 25 февраля была официальная встреча с французом, он даже написал об этом в Facebook, но затем скрыл сообщение.