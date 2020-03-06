Сегодня парламент проведет Час вопросов к правительству

После Часа вопросов предполагается объявление депутатских запросов.

Сегодня в Верховной Раде состоится Час вопросов к правительству и продолжится рассмотрение поправок в проект закона о рынке земли.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой после Часа вопросов к правительству предусматривается объявление депутатских запросов.

Далее депутаты должны перейти к рассмотрению поправок в законопроект о рынке земли.

Кроме этого, в повестке дня есть еще один законопроект и три проекта постановлений, но они рассматриваться не могут, пока не будет завершена работа над законопроектом о рынке земли.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего в законопроект ко второму чтению подано более 4 тысяч поправок.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что парламент в середине апреля выйдет на окончательное голосование за законопроект.