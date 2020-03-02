Рада в пятницу на Часе вопросов к правительству заслушает вероятного кандидата на пост премьера

По данным СМИ, Шмыгаль в ближайшее время может стать и.о. главы правительства вместо Алексея Гончарука.

В пятницу во время Часа вопросов к правительству парламент заслушает вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля по поводу проведения децентрализации на местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, именно вопросы развития местного самоуправления и проведения децентрализации будет рассматриваться в пятницу.

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Как сообщал УНИАН, из-за недостаточного количества голосов за нового премьера, после вероятной отставки Алексея Гончарука исполняющим обязанности главы правительства может стать вице-премьер Денис Шмыгаль, назначенный в правительство месяц назад.

Сегодня сам Гончарук заявил, что заявления об отставке не писал.