"Я иду, чтобы вернуться": Рябошапка демонстративно покинул Раду после выступления

Рябошапка должен был еще отвечать на вопросы народных депутатов.

После выступления на внеочередном заседании Верховной Рады генеральный прокурор Руслан Рябошапка демонстративно покинул сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, генпрокурор еще должен был отвечать на вопросы народных депутатов.

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Рябошапка, выступая на заседании парламента, отметил, что «постановление, внесенное инициаторами (речь идет о постановление о выражении ему недоверия – УНИАН), построено на откровенной лжи и манипуляциях».

«И меня не интересует мнение Бужанского (речь идет о народном депутате Украины, который является одним из инициаторов вопроса отставки Рябошапки – УНИАН) о реформе прокуратуры», - сказал генпрокурор.

По его словам, для него важно, что до этого постановления прилагается письмо отца Екатерины Гандзюк, у которого появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны.

«Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я иду, но я иду для того, чтобы вернуться», - отметил Рябошапка.

После этих слов он покинул сессионный зал, несмотря на призыв председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что он еще должен отвечать на вопросы. Некоторые депутаты кричали ему вслед: «Позор!».

При этом было видно, что Разумков недовольно качает головой от такого поведения, отметив: «Он просто вышел».

Напомним, 2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и НАБУ. 3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору.

Инициаторами документа являются ряд депутатов от «Слуги народа», «Оппозиционной платформы - За жизнь» и один внефракционный. От «Слуги народа», в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Депутаты считают, что «существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности».