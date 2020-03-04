Кулеба возглавил МИД Украины – решение Рады

За решение проголосовали 288 депутатов.

Верховная Рада Украины назначила Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 288 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

От "Слуги народа" за это проголосовали 242 депутата, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 0, от "Европейской солидарности" - 0, от "Батькивщины" - 0, от "Голоса" - 0, от группы "За будущее" – 18, от группы "Доверие" - 16, внефракционных - 12.

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании Рады депутаты поддержали назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром, предварительно уволив с должности Алексея Гончарука. Также парламентарии избрали новый состав Кабмина.