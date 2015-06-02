Контактная группа по Донбассу начала свою работу в Минске

В Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Украине начала свою работу и заслушивает координаторов рабочих групп по итогам их заседаний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

«Трехсторонняя контактная группа по Украине заслушивает в Минске координаторов рабочих групп по итогам их заседаний в Минске», - сказано в сообщении.

Читайте такжеПорошенко: ООН должна направить на Донбасс миротворческую миссию

Как сообщал УНИАН, Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы представляют Владимир Горбулин (подгруппа по политическим вопросам), Евгений Марчук (по вопросам безопасности), Ирина Геращенко (по гуманитарным вопросам) и Игорь Веремий (по социально-экономическим вопросам).

Заседания четырех рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по реализации пакета Минских соглашений от 12 февраля состоялись сегодня в первой половине дня.