Гончарука заменит Шмигаль, большинство министров также уйдут в отставку - нардеп

Политик сообщил, что Кабинет министров будет перезагружен.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмигаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.

Об изменениях в руководстве Кабинета министров пишет нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Телеграмм-канале.

Читайте такжеОкружение Зеленского предлагает трех кандидатов на должность министра обороны - СМИ

"Гончарук написал заявление (об отставке – УНИАН). Кабмин будет перезагружен", – отметил нардеп.

По его данным, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль. В то же время кандидатуры на должность нового первого вице-премьера пока нет.

Кто и какие должности сохранит в обновленном правительстве?

Арсен Аваков останется министром внутренних дел Украины;

Денис Малюська сохранит пост министра юстиции;

Анна Новосад будет министром образования и науки Украины;

Тимофей Милованов – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Дубинский добавил, что много вакансий в обновленном Кабинете министров остаются свободными. Кроме того, Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

министра финансов – им станет Игорь Уманский.

министра здравоохранения;

министра по делам ветеранов;

министра развития общин и территорий;

министра аграрной политики;

министра энергетики и угольной промышленности.

Также по данным нардепа, в отставку уйдет глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Как сообщал УНИАН, накануне украинские СМИ сообщили, что Гончарук уйдет в отставку по собственному желанию. На его место в Кабимн президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, теперешнего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко.

Сам Гончарук, комментируя информацию о своей отставке, ранее заявлял, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил.

Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Именно на этом заседании парламент может отправить в отставку Гончарука и ряд министров действующего правительства.

Как сообщалось, Гончарук 17 января подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло после того, как в Сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.

На записи слышны голоса, похожие на голоса премьера Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

Во время разговора Алексей Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Себя же глава правительства назвал "полным профаном" в экономике".

Впоследствии Гончарук заявил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы. Тем не менее, он написал заявление об отставке.