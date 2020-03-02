Говорить о кадровых заменах в правительстве еще рано – Гончарук

Решение по усилению правительства зависит в том числе от президента и парламента, подчеркнул премьер.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока рано говорить о кадровых ротациях в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в Киеве.

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«Я заявлял, что мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое, в том числе зависит преимущественно от президента. От позиции коллег в парламенте. Каким будет финальное решение – я бы не хотел сейчас комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем или кого не планируем заменить – по-моему еще немножко рановато», - сказал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук одновременно подчеркивает, что «по состоянию на эту минуту» не писал заявление об отставке с должности.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука.

Впоследствии лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия исключил возможность назначения Тигипко на пост премьера.