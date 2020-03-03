Корниенко об обновлении Кабмина: "быть новым лицом недостаточно"

По словам председателя партии "Слуга народа", нужны люди с управленческим опытом в сфере государственной власти или в сфере бизнеса.

К обновленному Кабмину должны присоединиться не просто "новые лица", а люди с управленческим опытом.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова", передает УП.

"О новых лицах. Мы не отказываемся от этой философии. Однако оказалось, что просто быть новым недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то. Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса. У нас есть определенная система, внутренняя, лифтов социальных, она уже работает", - сказал Корниенко.

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В то же время глава партии назвал удачным примером назначения Дениса Шмыгаля на председателя Ивано-Франковской ОГА, а позже на вице-премьера по развитию громад. Это, по его мнению, доказывает то, что новые люди могут демонстрировать эффективные результаты работы.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. Как сообщили в Офисе президента, глава государства обратился к спикеру с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины.