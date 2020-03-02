Пристайко заявляет, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку

Глава МИД уверяет, что готов к отставке и не видит в этом трагедии.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским своей возможной отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал журналистам.

"Есть достаточно информации, и это живо обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно сказали, что мы готовы к отставке", - подчеркнул Пристайко.

По словам министра, "мы пообещали служить народу Украины. Мы были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах больше нет необходимости, то мы готовы продолжить заниматься чем-то другим. Никакой трагедии здесь нет".

Он отметил, что у него и других министров есть еще много нереализованных планов на службе в правительстве.

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В этой связи Пристайко напомнил о визите министра иностранных дел Канады в Украину, который начнется 4 марта.

"Если верить, что в среду состоится заседание Верховной Рады, это как раз тот день, когда к нам приедет министр иностранных дел Канады, с которым у нас есть много о чем поговорить", - сказал глава МИД.

На вопрос, приглашали ли его на заседание фракции "Слуга народа", Пристайко ответил: "Меня еще не приглашали, но это происходит довольно оперативно. Приглашение может прийти - для этого достаточно телефонного звонка. Мы рады пообщаться и с фракциями, и с отдельными комитетами".

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Кроме того, на вопрос, велись ли с ним лично разговоры о возможной отставке со стороны президента Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, депутатов или премьер-министра Алексея Гончарука, Пристайко ответил, что когда немногим более 9 месяцев назад Зеленский предложил возглавить МИД , то с президентом была договоренность о том, что время от времени будет возобновляться разговор, остается он в должности, или "нам надо разойтись".

"В принципе, это нормальный мужской разговор, который время от времени возобновляли в течение этих девяти месяцев. Каждый раз на мой вопрос или на вопрос президента был один и тот же ответ, что продолжаем работать. Разговора, во время которго было сказано: слушай, давай мы будем завершать, пока не было", - подчеркнул Пристайко.