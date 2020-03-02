Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке с должности премьер-министра

По словам Гончарука, в него еще будут консультации с президентом и парламентом.

Премьер-министр Алексей Гончарук отмечает, что «по состоянию на эту минуту» не писал заявление об отставке с должности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю, слышал. Очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с президентом и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ночного комментировать не хочу», - отметил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука. Также сообщалось, что вопрос о назначении нового премьера хотят решить в ближайшие две недели. Сам Зеленский заявил журналистам, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьер-министром - министром социальной политики (2010-2012 годы) Сергеем Тигипко.

26 февраля Гончарук ответил на слухи о своей отставке. По его словам заявление об отставке он не писал и с президентом эту тему не обсуждал. "Правительство работает в нормальном обычном режиме ... Для меня привычно уже появление подобной информации в СМИ. Нет, никаких заявлений я, конечно, не писал. С президентом соответствующих тем не обсуждал", -заявил он.