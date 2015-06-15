На Чорновол напал помощник экс-регионала Онищенко во время фотосъемки документов

Инцидент произошел в офисе депутата Александра Онищенко (в прошлом Кадырова. - ред.), бывшего члена ПР, в то время как Чорновол пыталась сфотографировать документы, передает Цензор.НЕТ.

"В этом офисе зарегистрированы частные газовые фирмы, фактически которыми он (Онищенко. - ред.) владеет. Я увидела на столе в этом офисе документы фирмы "Природные ресурсы +". Я начала фотографировать эти документы, потому что через 4 дня после расстрела Майдана 26 января (2014 года. - ред.) "Укргаздобыча" передала этой фирме за смешную цену право на пользование государственными газовыми скважинами. Мне было важно сфотографировать эти документы, потому что сейчас мне стало понятно, кто контролирует эту фирму. В это время на меня накинулось доверенное лицо Онищенко и его правая рука в Мироновском районе Гереханов Геннадий Гитинавович. Он силой отобрал мою сумку и разбил мой іPad", - сообщила Чорновол.

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При этом, по ее словам, это было сделано особо цинично, так как перед этим Гереханов спросил у нее, почему у нее как у честного народного депутата такой дорогой планшет Apple.

"Я ему объяснила, что на самом деле это іPad моего четырехлетнего сына, который ему вручили в МВД в тот день, когда посмертно награждали моего погибшего мужа", - сказала Чорновол.

После этого приехала милиция и, по словам депутата, вмешалась в инцидент и ее освободила. Также нардеп отметила, что у нее остались синяки.

После отъезда Чорновол из Мироновки, по ее словам, на место инцидента прибыл помощник Онищенко Александр Масальский. Депутат также напомнила, что Гереханов известен в Мироновке как человек, который организовывал людей на Антимайдан.

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Ранее ТСН в сюжете программы "Гроші" сообщал, что министра экологии Игоря Шевченко подозревают в коррупции в пользу нардепа Александра Онищенко. Ходят слухи, что кресло министра никому не известному юристу Игорю Шевченко "приобрел" миллионер Александр Онищенко.

Чтобы узнать больше об "отношениях" между министром и нардепом, журналисты решили напрямую пообщаться с Шевченко. Но оказалось, что чиновник просто неуловим. В министерстве он не появлялся, объясняя свое отсутствие совещанием. Но журналисты выяснили, что никаких совещаний или заседаний Кабинета Министров в тот день не предполагалось. Шевченко банально игнорирует рабочий день. "Министр не ходит на заседания комитета Верховной Рады. Министр не работает в министерстве. Он не докладывает на Кабинете Министров об острых экологических проблемах. Для чего нужна нам эта мифическая фигура?" - удивляется Татьяна Тимочко, глава всеукраинской экологической лиги.

Несмотря на отсутствие руководителя на рабочем месте, министерство исправно работает по привычным коррупционным схемам.

"Это министерство сейчас является одним из наиболее коррумпированных, и об этом свидетельствуют аресты работников этого министерства, которые получали взятки. Об этом свидетельствуют скандальные истории с выдачей лицензий, затем - с проверкой этих лицензиатов", - рассказала Тимочко.

Как выявили журналисты, министр Шевченко легко зарабатывает деньги в министерстве. Главный источник прибыли - это лицензии и разрешения в области добычи полезных ископаемых. Расследование "Грошей" выявило, что каждый документ стоит 600 долларов, а их только за декабрь министр подписал около 200. Таким образом, всего за месяц Шевченко мог получить 120 тысяч долларов в дополнение к небольшой заработной плате чиновника.