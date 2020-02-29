В центре Москвы на марше памяти Немцова люди скандируют "Россия без Путина" и "свободу политзаключенным" (фото, видео)

В акции принимают участие родственники украинских и российских политзаключенных.

В центре Москвы начался марш памяти убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила мать двоих фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Диляра Абдуллаева, которая также участвует в акции.

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По ее словам, марш начался со Страстного бульвара, дальше люди пройдут до Сахаровской площади, а завершат шествие на Большом Москворецком мосту, где и был убит Немцов.

Абдуллаева отметила, что, кроме нее, в марше участвуют матери других политзаключенных, в частности группа из Уфы, где мусульман, также, как и в оккупированном Крыму, обвиняют в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в РФ террористической.

"Из Крыма от имени матерей политузников - я. Я присоединилась к "Матерям против политрепрессий" из Уфы", - уточнила Абдуллаева.

По ее словам, правоохранители тщательно проверяли всех участников марша: чтобы добраться к начальной точке марша людям пришлось пройти через установленные на бульваре рамки металлодетектора, а также показать содержимое своих сумок.

Мать политзаключенных крымских татар рассказала, что, кроме плакатов в память о Немцове, участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Матери из Крыма - за свободу политзаключенных", "Требуем пересмотра решения Верховного суда о признании «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией. Наши сыновья - не террористы!", а также плакаты с фотографиями политзаключенных.

По словам Абдуллаевой, в центре Москвы из-за марша находится очень много правоохранителей, перекрыты несколько улиц и некоторые выходы из метро.

Согласно обнародованным в соцсетях видео с марша, люди скандируют: "свободу политзаключенным" и "Россия без Путина".

Аналогичные акции должны сегодня состояться в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и нескольких других российских городах.

Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. Заказчика убийства до сих пор не нашли.

В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова были осуждены пятеро чеченцев. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии.

После гибели Немцова стало известно, что он работал над докладом о том, что на Донбассе на стороне террористов воюют подразделения российской армии.