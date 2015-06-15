Порошенко заявил о необходимости упростить процесс производства новых военных разработок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил после осмотра образцов военной техники Сетевого кластера высоких технологий.

«Я хотел бы сделать все возможное - чрезвычайно упростить расстояние от того, когда идея появляется, когда производится первый практический образец на испытания и к применению этих технологий в войсках. Поэтому львиная часть наших дискуссий была, как ликвидировать бюрократические преграды, каким образом наиболее эффективно организовать проведение испытаний, каким образом в кратчайшие сроки поставить украинские изобретения на вооружение, что значительно повысит эффективность деятельности Вооруженных сил Украины», - отметил глава государства.

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Порошенко также подчеркнул, что первые образцы дают серьезные основания для оптимизма, «и с помощью государства делаем все для того, чтобы поставить это уже на серийное производство».

Порошенко подчеркнул, что речь идет о приборах ночного видения, системе управления артиллерийским огнем, совершенствовании системы защищенной коммуникации в войсках. «На сегодняшний день эти высокие научные разработки, представленные на этой выставке, я буду делать все возможное для того, чтобы в кратчайший срок они стали на службу в войсках. И мы уже договорились, что в течение 2-3 недель мы будем иметь возможность увидеть первые испытания этих разработок, которые пройдут уже в первый полевой экзамен», - сказал Порошенко.