Волонтеры группы "Вернись Живым" собирают деньги на очки ночного видения для десантников

Волонтеры группы "Вернись Живым" намерены закупить приборы ночного видения для украинских десантников, которые обеспечивают прохождение колонны БТР-ов с провиантом, а также вывозят убитых и раненных на Донбассе. Часто это приходится делать по ночам

Отмечается, что без данных приборов водителям БТР-ов сложно определить точное местоположение машины в темноте, что может негативно сказаться на успешности операции.

В частности, волонтеры хотят купить 3 пары очков Armasight Nyx7 стоимостью $1500/шт и передать их бойцам в Авдеевке. «Они будут работать на колоннах, "секретах" и у разведчиков, которые ходят на "ту сторону"», отмечается в сообщении.

А это "легендарный капитан Рябуха". Я его так прозвал еще прошлым летом. Мне показалось остроумным сочетание слова "леге... Posted by Повернись живим on Tuesday, May 26, 2015

Волонтеры просят оказать помощь в сборе средств, с отчетностью можно будет ознакомиться по ссылке: http://www.savelife.in.ua/report-cash/

Реквизиты для сбора средств:

Приват:

5457 0822 3299 9685 Дейнега Віталій

5211 5374 4662 3360 Стократюк Вікторія

Western Union / moneygram / etc (на прицелы и приборы ночного видения):

Irina Turchak + 38 (068) 500 88 00

Карта Приватбанк в евро

4149 4978 1421 1670 Мікульський Дмитро Вікторович

Карта Приватбанк в долларах

4149 4978 1421 1696 Мікульський Дмитро Вікторович

Контакты:

Гарячая линия:

(044)338-33-38

(068)500-88-00

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Пн-Пт з 09:00 до 20:00; Сб з 09:00 до 16:00

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Для безналичных переводов:

Пролучатель: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» ЄДРПОУ 39696398

Р/р №26007300905964

ТВБВ №10026/0162 філія-Головне управління по м. Києву та Київ. області АТ «Ощадбанк» МФО 322669

Назначение платежа: Благодійна допомога військовослужбовцям.