Двое бывших премьер-министров Польши стали советниками Фирташа

Это бывшие руководители польского правительства Влодзимеж Чимошевич и Вальдемар Павляк, сообщает Польское радио со ссылкой издание Gazeta Wyborcza.

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Напомним, что Агентство модернизации Украины было создано Дмитрием Фирташем в начале марта этого года, в то время как олигарх ожидал на решения австрийского суда по экстрадиции в США после обвинения в участии в коррупционных схемах и отмывании денег. Целью Агентства объявлена разработка планов реформ в ключевых для Украины отраслях: энергетика, самоуправление, финансовый сектор.

Сначала сотрудничество с проектом декларировали известный французский философ Бернар-Анри Леви, бывший еврокомиссар по вопросам расширения Гюнтер Фергойген, бывший министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк. Последний, правда, на этой неделе сообщил, что прекращает сотрудничество с Агентством.

Эксперты изначально оценивали, что новый проект Дмитрия Фирташа должен поспособствовать улучшению его репутации в ЕС и являться попыткой конкуренции с украинским правительством за создание плана реформ.

С Агентством уже сотрудничает бывший польский премьер Влодзимеж Чимошевич. Как он объясняет, его пригласили написать проект плана борьбы с коррупцией в Украине для независимого австрийского фонда. Влодзимеж Чимошевич подчеркивает, что не будет иметь влияния на то, как будут использоваться его наработки. Комментируя олигархический статус Фирташа, польский политик отметил, что в Украине воровали практически все, а одной из его рекомендаций для украинцев как раз и является борьба с коррупцией.

Подобным образом свое решение о сотрудничестве мотивирует другой бывший премьер Польши Вальдемар Павляк, который присоединился к инициативе Фирташа несколько позже. Он должен быть советником в сфере экономики.