Яценюк заявил о необходимости реформировать ООН

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью "5 каналу" в воскресенье.

“Все, что наши партнеры могут сделать в ООН, они делают. Но здесь так же надо честно говорить, к сожалению, ООН лишена возможности решать такие кризисы, как в Украине. Принцип Совета безопасности ООН - консенсус. Как ты можешь достичь консенсуса, если у тебя сторона конфликта и агрессор является постоянным членом Совбеза ООН - РФ”, - отметил Яценюк.

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Поэтому, как подчеркнул глава правительства, ООН должна быть реформирована, поскольку она сейчас не выполняет своей основной функции - защиты международного права, прав и свобод, и борьбы с теми, кто нарушает устав этой организации.

“Поэтому, имея сегодня ту формулу принятия решений, где Россия может блокировать любые решения, это означает, что там, в Совете безопасности ООН, можно только поговорить”,- сказал Яценюк.