Коморовский: РФ ставит под сомнение границы Украины и международный порядок

"Западные государства должны укреплять взаимопонимание и солидарность", - сказал президент Польши Бронислав Коморовский, открывая второй день саммита Wrocław Global Forum в столице Нижней Силезии, передает Польское радио.

Читайте такжеПрезидент Польши считает реформы большим вызовом для Украины, чем агрессия РФ

"Это понимание должно быть взаимным – в Европе западные страны должны понимать своих восточных и южных соседей", - добавил президент. Он отметил, что агрессивная политика России ставит под сомнение как границы Украины, так и основы международного порядка.

Бронислав Коморовский вспомнил, что согласно опросам, некоторые общества в Европе не готовы защищать свои страны. Поэтому, как добавил он, надо постоянно укреплять единство стран Запада. "Иначе устои нашей свободы, в том числе польской свободы, которую мы восстановили 25 лет назад, во время испытания, в момент кризиса, могут ослабнуть", - сказал президент Польши.