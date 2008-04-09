Тимошенко уверяет, что ”экзотических личностей” в дочке Газпрома нет

Дочерняя компания российского ОАО «Газпром», зарегистрированная в Украине, будет закупать газ у НАК «Нафтогаз Украины» для дальнейшей поставки определенным потребителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Что касается квоты на 7,5 млрд. куб. м, которая на порядок меньше, чем продавалась в прошлые годы теневыми посредниками, то ее будет реализовывать дочерняя компания «Газпрома». Эту компанию возглавляет один из представителей «Газпрома», и там уже нет никаких экзотических личностей. Мы будем контролировать этот процесс, но эта компания будет не импортировать газ, а получать от НАК «Нафтогаз» для четко определенных потребителей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает возвращение внутреннего газового рынка под контроль НАК «Нафтогаз Украины» с 1 апреля колоссальной победой правительства.

«Сейчас на внутреннем газовом рынке будет работать только НАК «Нафтогаз». НАК «Нафтогаз» будет всем потребителям поставлять газ», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 марта «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Раньше газ промышленным потребителям Украины поставляло совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго» – ЗАО «УкрГаз-Энерго».