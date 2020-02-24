Кива 5 лет назад просил не поздравлять его с вражеским праздником 23 февраля, но теперь передумал – соцсети

Депутат сделал в Facebook заявление о том, что украинцев «заведомо натравливали друг на друга».

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива опубликовал в Facebook поздравление с 23 февраля, попутно обругав сторонников декоммунизации. В связи с этим пользователи вспомнили, как 5 лет назад Кива призывал не поздравлять его с праздником российском армии.

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На противоречие обратил внимание Алексей Голобуцкий.

Так, в посте за 23 февраля 2015 года Кива указывал, что это день армии враждебного Украине государства, и подчеркивал, что день ВСУ – 6 декабря, а день украинских правоохранителей – 20 декабря.

За 5 лет политическая карьера Кивы сделала неожиданный поворот, и сейчас он озвучивает политические заявления абсолютно противоположного толка.

«Да пошли они на ху.. со своей декомунизацией!!! С праздником нас мужчины!!!», - написал он в своей публикации за 23 февраля 2020 года.

Примечательно, что после публикации Голобуцкого Кива сделал в Facebook заявление о том, что украинцев «заведомо натравливали друг на друга» и им надо "трезветь".

Ранее сообщалось, что СБУ заинтересовалась вероятным фактом переписки народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы с российским политиком Владимиром Жириновским, который известен антиукраинскими выражениями и откровенной поддержкой террористических группировок на Донбассе.