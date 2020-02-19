"Не соответствует политике Украины и НАТО": Загороднюк прокомментировал скандальные "12 шагов" по Донбассу

Министр обороны заявил, что этот документ «не соответствует политике Украины, он не отвечает политике НАТО, он не соответствует политике наших ключевых партнеров».

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркивает, что обнародованный в Мюнхене документ об «усилении безопасности в Украине» является «абсолютно неформальным».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после закрытого заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отвечая на вопрос о обнародованном в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности документе об «усилении безопасности в Украине».

«Наша позиция, что этот документ абсолютно неформальный. Он не соответствует политике Украины, он не соответствует политике НАТО, он не соответствует политике наших ключевых партнеров. То есть, он вообще не соответствует ничьей политике. Поэтому мы его не рассматривали всерьез», - отметил Загороднюк.

Он добавил, что когда документ появился в медийном пространстве, «мы на него посмотрели, мы сказали, что мы не понимаем, кто его составлял, какими данными руководствовались при его составлении, какие были политические амбиции людей, которые его составляли».

«Мы на него просто не обратили внимание и двигались своим путем ... Он никоим образом не соответствует никаким планам, которые есть в нашем государстве, или в каких-то других наших государствах-партнерах», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по вопросам безопасности появился документ «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», который позже был удален.

В документе отмечалось, что его подписнтами были председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов. Также было сказано, что подписантами были трое украинских экспертов Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.

В документе речь не шла о военном нападении России на Украину и об оккупации украинских территорий. Документ предусматривал постепенное снятие санкций с России при условии пошагового выполнения Минских соглашений и начала всеобъемлющего диалога в Украине относительно национальной идентичности, который учитывал бы позиции России, Венгрии и Польши.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что обнародованный в Мюнхене документ по «усилению безопасности в Украине» не является официальным и противоречит официальной позиции Украины.