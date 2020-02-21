Большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении - опрос

Доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения.

53% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Читайте такжеПоловина украинцев считает Россию страной-агрессором, с которой не следует поддерживать каких-либо отношений - опрос

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова. «25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%)», - говорится в результатах исследования.

Таким образом, отмечают эксперты, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения.

«По сравнению спредыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре 2019 года такие составляли 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21 %). Доля тех, кто считает, что страна способна их преодолеть в более отдаленной перспективе, составила соответственно 40%, 50% и 49%), не способна преодолеть - соответственно (6%, 11% и 15%)», - свидетельствуют результаты опроса.

В то же время, отмечается, что среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверие выражается Вооруженным Силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службы (60%), Национальной гвардии Украины (60% ).

Недоверие, как говорится в исследовании, чаще всего выражается государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%) .

Согласно результатам опроса, полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные меры - 34%, не поддерживают ˗ 51%. Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные меры - 29,5%, не поддерживают ˗ 52%.

«Доверяют правительству 28% респондентов, не доверяют ˗ 64,5%, выражают доверие премьер-министру Украины Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют ˗ 63%», - говорится в исследовании.

Отмечается, что уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ только 22%. Уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии «Слуга народа» доверяют правительству 65%, не доверяют ˗ 27%, среди представителей электората партии «Оппозиционная платформа ˗ За жизнь» ˗ соответственно 11% и 88%, партии «Европейская солидарность» ˗ соответственно 8% и 89%, ВО «Батькивщина» ˗ соответственно 18,5% и 75%.

Справка. Социологическая служба Центра Разумкова провела исследование с 13 по 17 февраля. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.