Если бы парламентские выборы состоялись сейчас, в Раду бы прошли минимум четыре партии - опрос

Среди респондентов, которые точно бы пошли на участки и определились с выбором, 39% проголосовали бы за “Слугу народа”.

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы как минимум четыре политические силы: Слуга народа, ОПЗЖ, ВО “Батькивщина” и “Европейская солидарность”.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в январе "Центром социального мониторинга” и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Так, среди респондентов, которые точно бы пошли на участки и определились с выбором, 39,1% проголосовали бы за “Слугу народа”. 14,5 - за ОПЗЖ; 10,8% - за ВО “Батькивщина”, и 10,6% - за “Европейскую солидарность”.

Вплотную к 5-процентному барьеру также приближаются партии “ВО Свобода” (4,6%) и “Голос” (4,4%).

Исследование проводилось с 24 по 28 января 2020 года. Опрошено 2003 респондента возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Напомним, по результатам опроса, среди государственных органов власти украинцы больше всего не доверяют Кабинету министров - 68,3%, лично премьер-министру Алексею Гончаруку - 65,5%.