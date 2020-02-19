Загороднюк: уже в октябре Украина может рассчитывать на повышение статуса в НАТО

Он подчеркивает, что это будет зависеть от сохранения темпа реформ.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после закрытого заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

«Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курс реформ», - заверил Загороднюк.

Он добавил, что встречался с более десяти министрами обороны разных стран. «В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание фактически как Комиссия Украина - НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель», - уточнил Загороднюк.

По его словам, в Украине работают их советники, консультанты и наблюдатели, сообщают о ходе реформ. «Они абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен», - сказал министр обороны.